Le procès de l’accident de ski de Gwyneth Paltrow adapté en comédie musicale

Non, ce n’est pas une blague : l’étrange procès de Gwyneth Paltrow concernant un accident de ski survenu en 2016 fera l’objet d’une comédie musicale présentée à Londres le mois prochain.

Intitulé Gwyneth Goes Skiing, le spectacle prendra l’affiche du Pleasance Theatre de Londres, du 13 au 23 décembre. C’est la compagnie Awkward Productions, une troupe se décrivant comme «les pionniers du chaos queer», qui a écrit et mis en scène la production.

Le personnage de Gwyneth Paltrow sera interprété par Linus Karp. Le public sera invité à participer au spectacle en jouant le jury du procès.

Comme son titre l’indique, Gwyneth Goes Skiing s’inspire du curieux procès mettant en vedette Gwyneth Paltrow à Park City, en Utah, en mars dernier. L’actrice oscarisée en 1999 pour son rôle dans le film Shakespeare et Juliette avait été poursuivie pour 3 millions de dollars par un optométriste de 76 ans qui l’accusait de l’avoir blessé dans un accident de ski survenu sept ans plus tôt sur les pistes d'une station huppée des Rocheuses.

Gwyneth Paltrow était finalement sortie blanchie de ce procès qui avait duré 10 jours et qui avait été suivi par plus de 30 millions de personnes sur YouTube et plusieurs autres plateformes de médias sociaux.