Le Québec pleure le décès de Karl Tremblay

L’ensemble du Québec est atterré par le décès du chanteur des Cowboys Fringants, Karl Tremblay. De nombreux artistes et politiciens ont uni leur voix pour pleurer sa mort et se célébrer son impact sur la culture québécoise.

Le premier ministre du Québec, François Legault, sur X

«Une grande étoile, une belle étoile. Une étoile filante. Karl Tremblay nous a quitté et c’est tout le Québec qui pleure»

Mes plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches. — François Legault (@francoislegault) November 15, 2023

Valérie Plante, mairesse de Montréal, sur X

«Montréal pleure. C’est un grand artiste qui nous quitte. La voix et les chansons de Karl Tremblay résonneront encore longtemps dans nos coeurs. Mes plus sincères sympathies à ses fans, aux membres des Cowboys et à ses proches.»

Yves-François Blanchet, Chef du Bloc québécois, sur X

«C’est aux proches, à la petite et grande famille et aux centaines de milliers de fans des Cowboys Fringants et de Carl Tremblay que j’adresse mes condoléances. Je vous souhaite un courage digne du sien et l’amour digne de l’espoir qu’il a gardé et partagé.»

Stéphane Laporte, chroniqueur, sur X

«Mais au bout du ch'min, dis-moi c'qui va rester ? L'étoile d'un homme qui a donné de l'espoir, de la joie et de la hauteur à tout un peuple. Merci Karl Tremblay. Mes condoléances à Marie-Annick, sa famille, aux membres des Cowboys et aux millions de fans.»

Paul St-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois, sur X

«[...] Tout le monde peut s'identifier à l'une des chansons des Cowboys. Y compris ma fille de 5 ans, à qui ce sera difficile d’annoncer la nouvelle. Ce soir, c'est le Québec en entier qui mettra son drapeau en berne. J’offre tout mon amour et mes sympathies aux membres de la famille de Karl, ses proches et aux membres des Cowboys.»

Émile Bilodeau, chanteur, sur Facebook

«J’ajoute mes larmes et mes mots à ceux qui, comme moi, on grandit avec les Cowboys Fringants. On se rappellera de Karl Tremblay comme étant un artiste qui savait nous faire oublier nos tracas le temps d’un show, d’un album et d’une chanson. Sa résilience, sa voix et sa bonne humeur légendaire restera à jamais dans l’histoire de la musique du Québec. [...] »

Alexandre Champagne, sur Facebook

«Karl Tremblay, c'est la voix qui a bercé mon adolescence et celle de plusieurs personnes de ma génération. [...] Quelle tristesse qu'un départ aussi rapide. J'aurais pris toute une vie de cette voix-là. Ça peut sembler égoïste mais j'aurais voulu profiter encore de sa manière d'être pour m'en inspirer, même de loin.»

Gabriel Nadeau-Dubois a également partagé sa tristesse.

«Karl ne chantera plus. La voix de toute une génération s’éteint. J’ai le cœur brisé. Son étoile brillera pour toujours au firmament des plus grandes légendes de la musique québécoise», a commenté le co-porte-parole de Québec solidaire.

Le chroniqueur et animateur Mario Dumont a lui aussi réagi sur X.

«On avait si peur de cette nouvelle. Triste, triste, triste. Un personnage marquant», a-t-il écrit.

Son collègue Richard Martineau a semblé lui aussi ébranlé par cette nouvelle.

«Karl Tremblay est mort... Ouf.... 47 ans... On a tous l'impression d'avoir perdu un ami...», peut-on lire dans sa publication sur Facebook.

Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine, à Qub

«C’est une grande perte pour tout le monde. C’est triste, 47 ans c’est jeune, mais c’est incroyable qu’à cet âge-là il ait autant marqué la culture francophone et québécoise.»

Isabelle Maréchal, animatrice, sur Facebook

«Trop trop triste d’apprendre le décès de Karl Tremblay des Cowboys fringants. Quelle tristesse que son départ après avoir lutté contre le cancer de la prostate. Sa voix va résonner longtemps dans mon cœur. L’une des plus belles et réalistes chansons de notre époque, l’Amérique pleure...moi aussi.

Mes plus sincères condoléances à sa conjointe, ses enfants et leurs proches. Nous sommes tous en deuil d’une grande âme.»

P-A Méthot, humortiste

«Bon voyage l’ami»

Shirley Théroux, chanteuse et animatrice

«Karl Tremblay nous a quitté je suis tellement triste mourir trop jeune. SVP Messieurs dès l'âge de 40 ans, voulez-vous aller passer le TEST pour votre prostate... C'est une question de vie et nous vos amoureuses, on ne veut pas vous perdre. Je suis bouleversé. Hé! les gars prenez soin de vous. Bisou tendresse. REP Karl on t'aimera toujours.»



Josélito Michaud, animateur

«Karl Tremblay va rejoindre le ciel! Une étoile de plus! Elle ne sera pas filante! Le Québec et la France pleurent une icône. Une voix si belle et singulière qui chantait les mots comme personne! Les Cowboys Fringants sont en deuil. Mes pensées les plus plus profondes vont à sa famille, à ses enfants, aux membres du groupe, à Claude Larivée et à nous les endeuillés. Cet homme de cœur est un exemple de courage!»

Roxanne Bruneau, auteur-compositrice-interprète

«Le premier disque que j'ai reçu de ma vie c'est l'album live des Cowboys Fringuant "Attache ta tuque". Je l'ai écouté en boucle avec mes oreilles d'enfants qui faisaient semblants de comprendre toutes les paroles. La chose dont j'étais sûre, c'est qu'un jour j'allais faire de la musique moi aussi! C'est la voix de Karl Tremblay qui a bercé mes joies, mes peines et toute mon adolescence. Je l'ai croisé une seule fois, j'ai pris mon courage à deux mains et, timidement, je l'ai remercié de m'avoir aidé à trouver c'que j'voulais faire dans la vie. Merci Karl»

David Jalbert, musicien

«Ouf quelle tristesse ! Bon voyage mon chum ! Mes sympathies à la famille et le Québec en entier. Tristesse infinie. Fuck le cancer»

Herby Moreau, animateur

«Bon voyage Karl Tremblay (1976-2023) Sincères condoléances aux membres et aux nombreux fans des Cowboys Fringants. Respect ! 💔»

Anne-Soleil Proteau, animatrice

«J’ai le cœur... en berne. Le coeur qui bat tout croche en pensant aux tiens, Karl... Les tiens, c’est ton monde, et c’est tout le Québec.

La tristesse n’a d’aussi colossal que ta voix, qui vivra à jamais. Serrons-nous fort, tous les Cowboys qui avons le fringant brisé ce soir...

Karl Tremblay, immense pour l’éternité.»

Émilie Daraîche, chanteuse

«C'est le coeur et les yeux remplis de peine que j'écris ces lettres... Je garderai de toi, le souvenir de la belle personne que tu as été. Belle personne forte, combattante & généreuse ! Ce fut un honneur de partager ces p'tits bouts de vie avec toi mon Karl!



Toutes mes condoléances à la famille et aux amis »

Étienne Drapeau, chanteur

«J’ai le coeur en milles miettes...

Bon voyage Karl...

Mes sympathies les plus sincères à la famille et aux proches»

Mara Tremblay, chanteuse

« � Merci pour tout mon bel ami. Je t’aime et t’aimerai toujours 📷

�

Tes grands bras forts, meilleur câlin du monde...

On soupait ensemble il y a à peine trois semaines...

Tu voulais entendre des nouvelles chansons de moi, j’ai pas eu le

temps de les écrire avant ton départ mais promis, tu vas les entendre d’où tu es.

Repose-toi.

Je t’aime. 📷

Mes sympathies à Marie-Annick, Popo et Simone, Jean-François, Jérôme et toute l’équipe des Cowboys»