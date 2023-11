Le triste théâtre des universités anglophones

Avec des tarifs actuels ridiculement bas, la vérité est qu’un étudiant canadien vient étudier sur le bras des Québécois. Cette aubaine coûte 100 millions $ chaque année au Trésor québécois pour former des étudiants canadiens.

Que le gouvernement du Québec veuille revoir la grille tarifaire des étudiants canadiens et étrangers pour toutes les universités, autant francophones qu’anglophones, est donc simplement normal.

À titre d’exemple, pourquoi l’Université McGill est-elle scandalisée à l’idée de charger 17 000$ à des étudiants canadiens qui viendront étudier sur son campus? À 17 000$ pour une année de baccalauréat à McGill, les étudiants canadiens profiteront encore largement d’une éducation de grande qualité à frais réduits si on les compare à un étudiant étranger qui doit payer entre 19 505$ et 55 621$ par année selon le programme d’études pour étudier à McGill.

Payer ce que ça coûte est normal

Que le Québec ait fait le choix de maintenir des frais de scolarité faibles pour sa population afin de rattraper un retard historique quant à la diplomation, c’est une chose. C’est un choix collectif que nous finançons à même nos impôts. Que le Québec choisisse d’ouvrir ses portes aux Canadiens ou aux étrangers et que ces derniers paient ce qu’il nous en coûte pour les former, c’est la base.

Une question de finances publiques

Il est donc étrange d’entendre les dirigeants des universités anglophones se scandaliser du fait que le gouvernement du Québec veut désormais charger le coût juste des études universitaires au Québec pour des gens qui n’ont pas contribué par leurs impôts à financer un réseau universitaire de qualité et abordable. Le Québec serait-il devenu si riche qu’il a les moyens de financer au rabais les étudiants des autres provinces? Poser la question est y répondre.

Surtout qu’au-delà du coût pour le Trésor public québécois, c’est aussi Montréal qui pâtit au niveau de sa langue. Rappelons que 82% des étudiants canadiens choisissent d’étudier en anglais. Cette marée d’étudiants anglophones qui s’agglutinent aux portes de McGill et de Concordia a des impacts réels et documentés sur le visage francophone de la métropole. Le lobby anglophone est puissant, on espère que la CAQ saura y résister.