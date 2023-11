LNH : Anthony Mantha a eu un tympan perforé

Le hockeyeur québécois Anthony Mantha a réellement craint pour sa santé durant son dernier match et même s’il a pu quelque peu mettre derrière lui cette mésaventure vécue la semaine passée, il n’est pas à la veille de l’oublier.

Le porte-couleurs des Capitals de Washington a manqué les trois dernières parties des siens et mercredi, il a dévoilé les raisons précises pour lesquelles son nom a été inscrit sur la liste des éclopés. Si tous savaient que l’attaquant a été atteint à la tête par un tir dévié de son coéquipier Evgeny Kuznetsov le 8 novembre, peu avaient une idée claire de l’ampleur de la blessure.

En fait, Mantha a subi une perforation du tympan de l’oreille gauche. Selon ses dires, il a été privé de l’usage de l’ouïe pendant six jours, mais heureusement pour lui, il a recommencé à entendre de ce côté. Puis, comme rapporté par le magazine «The Hockey News», il a été aux prises avec des vertiges et des vomissements au cours des 36 heures suivant le choc. Aussi, ses ennuis ne l’empêcheront pas de jouer et un retour à la compétition samedi contre les Blue Jackets de Columbus n’est pas exclu.

«Lorsque c’est arrivé, je me sentais étourdi et en déséquilibre sur la patinoire. Je savais qu’il y avait des saignements, mais je me doutais qu’il ne fallait pas se relever immédiatement, car cela aurait pu être pire en risquant de tomber à nouveau. J’ai donc attendu de l’aide», a décrit aux médias celui ayant nécessité 4-5 points de suture, tel que rapporté par Tom Gulitti, du site officiel des Capitals.

À Washington, plusieurs ont aussitôt eu un nom en tête : John Carlson. Frappé de plein fouet à la tête par un lancer de Brenden Dillon le 23 décembre 2022, le défenseur a subi une opération pour le rattachement de l’oreille, après avoir également subi une fracture du crâne, notamment.

«C’est le premier truc qui vous vient en tête, vous savez?, a-t-il admis. Dès que vous êtes blessé, vous détestez tout à ce moment-là, mais c’est seulement de la malchance. Kuzy s’est excusé quelques fois et je lui ai dit : "écoute, tu tirais pour marquer. On dirait que ç’a touché le patin d’un gars. Ce n’est pas comme si tu lançais vers moi pour le plaisir"», a-t-il expliqué.

Reprendre de bonnes habitudes

Comble de malheur, l’ancien des Red Wings de Detroit avait inscrit deux buts avant de tomber au combat. Avec quatre points en 10 duels cette saison, il veut reprendre où il a laissé, d’autant plus que les Capitals voguent sur une séquence de trois gains.

«Individuellement, je jouais bien et notre trio allait bien, a-t-il considéré en évoquant ses partenaires de la troisième ligne Connor McMichael et Aliaksei Protas. Je pense que nous avons disputé trois bonnes rencontres et il s’agit de poursuivre. Ça commençait à bien aller, on jouait de la manière appropriée et on ne demeurait pas trop dans notre territoire, ce qui représente un boni quand vous jouez énormément avec la rondelle en zone offensive. On doit regarder vers l’avant. Heureusement, ce fut juste une semaine d’absence.»