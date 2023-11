L’Office de consultation publique de Montréal demande encore plus d’argent à la Ville

Éclaboussé par un scandale sur les dépenses douteuses de ses dirigeants, l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) veut obtenir encore plus d’argent. La mairesse a toutefois aussiôt fermé la porte.

«Il n'est pas question d'ajouter de l'argent», a réagi la mairesse Valérie Plante qui présente aujourd'hui le budget de son adminstration.

Selon les documents fournis par l’OCPM à la Commission des finances en vue de l’adoption du budget de la Ville de Montréal, la présidente Isabelle Beaulieu demande un plus gros budget pour son organisme, en 2024.

Pourtant déjà 2023, elle avait obtenu une enveloppe plus généreuse que l’année précédente, mais ce n’est pas suffisant, selon la présidente.

«Un mot sur les questions financières : cette année, nous n’avons pas pu réaliser tous nos mandats sans devoir faire une demande de crédits supplémentaires comme cela a été régulièrement le cas dans l’histoire de l’OCPM», peut-on lire.

En 2023 le budget de l’OCPM accordé par la Ville de Montréal avait été fixé à 3 millions $. Sur cette enveloppe, 1,4 million est dédié aux activités de consultations. L’OCPM estime toutefois qu’elle dépensera au total 3,2 millions$

En 2022, il avait obtenu environ 2,7 millions $, mais avait dépensé pour 3 millions $ et avait donc dû demander des crédits supplémentaires.

«Très actif»

Parmi ses dépenses de 2023, la présidente cite les nombreuses missions à l’étranger dont certaines ont fait l’objet de nos reportages ces jours-ci.

«Encore cette année, l’OCPM a été actif, soit comme organisateur ou comme invité, dans divers événements de partage de pratiques et de réflexion sur divers enjeux urbains», peut-on lire.

Elle mentionne leur présence au Congreso internacional de participacion ciudadana y decentralizacion à Córdoba en Argentine et les Rencontres européennes de la participation à Rouen.

Comme le révélait notre Bureau d’enquête, la mission d’Argentine, même si Mme Beaulieu était invitée, a tout de même couté 4240$ aux contribuables. La présidente est partie 8 jours accompagnée d’un autre employé. Une escale de 36 heures à Panama City a couté 1000$. Mme si Mme Beaulieu dit avoir été invitée à deux soupers officiels, dont un organisé par le maire de Cordoba, elle a tout de même demandé remboursement de 52$ pour chacun d’eux.

Quant aux Rencontres européennes de la participation à Rouen, le secrétaire général Guy Grenier y a passé trois jours, mais en a profité pour faire des arrêts à Londres et Paris.

Il a notamment inscrit, dans son rapport de mission, la célébration de la Fête nationale dans un bar comme activité officielle tout comme l’enregistrement d’un podcast d’une amie. Le coût total de cette mission de 11 jours en compagnie de son épouse a été de 7327$.

Une autre mission est mentionnée :

«Finalement, nous assurerons dans les prochains jours, une participation active à la conférence annuelle de l’Observatoire international de la démocratie participative, l’OIDP. L’OCPM est très impliqué auprès de cette organisation et est présent au comité de gouvernance».

Il s’agit de la conférence au Brésil où se trouvait Guy Grenier lorsque le scandale a éclaté et que Mme Beaulieu a annoncé qu'elle suspendait temporairement tous les voyages.

Encore plus en 2024

La présidente prévoit une autre hausse de ses dépenses pour 2024.

«L’année 2024 s’annonce nettement plus chargée que celle qui se termine [...] et on s’attend à ce que la prochaine année soit particulièrement chargée en termes d’activités pour l’OCPM. C’est pourquoi nos prévisions budgétaires sont rehaussées pour l’année à venir.»

Elle estime ses besoins à 3,4 millions $ pour l’année à venir.

La lettre est toutefois datée du 23 octobre, soit quelque jours avant la publication de nos reportages. On ne sait donc pas si Mme Beaulieu maintiendra ses demandes ou si elle compte rester en poste malgré les appels de la mairesse Valérie Plante et de la ministre des Affaires municipales Andrée Laforest à sa démission.

