«On avait l’impression qu’il nous parlait à tous et chacun» - Mike Gauthier

L’animateur Mike Gauthier s’est remémoré, mercredi soir, avoir découvert les Cowboys Fringants avec son émission à Musique Plus, où il avait aidé le groupe à se faire connaitre.

«Je les ai vus arriver, les Cowboys Fringants, à Musique Plus. On les a aidés à leurs débuts avec [la chanson] Marcel Galarneau; le vidéoclip, on jouait ça. Ils venaient souvent faire leur tour, ils venaient nous rencontrer», s’est remémoré l’animateur en entrevue à LCN, dans la foulée du décès de Karl Tremblay.

L’animateur retient l’incroyable charisme du chanteur qui savait envoûter son public d’une façon unique.

«Sa force, on avait l’impression qu’il nous parlait à tous et chacun. Il ne chantait pas pour la masse, il chantait nous autres, une seule et unique personne», a-t-il avancé en citant Toune d’automne, L’Amérique pleure et Marcel Galarneau parmi ses chansons favorites des Cowboys.

«Tout le monde ce soir a quelque chose à dire sur les cowboys fringants. Ils ont vu un show, ils les ont croisés. [..] Ça leur rappelle des moments le fun de leur vie d’étudiant. C’est pour ça que nous sommes tous ébranlés, ce soir, au Québec», a poursuivi M. Gauthier.

L’humilité du populaire chanteur l’a aussi particulièrement marqué, lui qui avait continué à se rendre chez Musique Plus au fil des ans pour parler de jeux vidéo à l’émission M. Net.

«Je trouvais ça le fun de voir quelqu’un qui aurait pu s’asseoir sur son titre de chanteur d’un band bien populaire, mais non, il avait une passion et il voulait la partager», a souligné Mike Gauthier.