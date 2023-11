On voyage en grand à la Caisse: plus de 5,6 millions $ dépensés en six mois

La pause pandémique est bel et bien terminée à la Caisse de dépôt. Les frais de voyage de l’institution ont explosé pendant les six premiers mois de l’année.

Du 1er janvier au 30 juin, la Caisse a dépensé plus de 5,6 millions $ pour des voyages, soit 69% de plus que les 3,3 millions $ consacrés à cette fin pendant la première moitié de 2019, avant la crise sanitaire.

Cette hausse est nettement supérieure à l’augmentation des actifs nets de la Caisse, laquelle a atteint 30% entre juin 2019 et juin 2023, à celle des charges d’exploitation (+38%), à celle des employés travaillant à l’extérieur du Québec (+33%) et à celle des actifs détenus à l’extérieur du Canada (+46%).

Les salariés de la Caisse ont réalisé plus de 1300 voyages pendant les six premiers mois de 2023, a indiqué l’institution en réponse à une demande d’accès à l’information du Journal. En moyenne, 3,5 personnes ont participé à chaque voyage. Chaque personne a dépensé en moyenne 1175$ par voyage.

Près de 3,5 millions $ sont allés à l’achat de billets d’avion, plus de 1,3 million $ à des réservations d’hôtel et près de 700 000$ en «repas et autres».

À lui seul, le PDG de la Caisse, Charles Emond, a réalisé huit voyages qui ont coûté près de 45 000$ au total pendant la première moitié de 2023.

«Évolution des besoins»

Pour expliquer la hausse spectaculaire des dépenses de voyage, une porte-parole de l’institution, Kate Monfette, a évoqué «l’évolution des besoins d’affaires» et «l’augmentation fulgurante des prix des billets d’avion et de l’hébergement».

La Caisse a refusé de préciser combien de personnes différentes ont voyagé, les destinations visitées et les raisons de chaque déplacement. Rappelons que l’institution compte environ 1600 employés.

L’institution est également restée discrète sur les sommes consacrées à l’alcool lors de ces voyages. Selon une politique interne, «le remboursement de consommations d’alcool ne sera fait que lors de repas de représentation avec des partenaires externes».

Michel Magnan, professeur de comptabilité à l’École de gestion John-Molson de l’Université Concordia et spécialiste en gouvernance, souligne qu’un investisseur institutionnel comme la Caisse se doit de réaliser des rencontres en personne aux quatre coins du monde.

«Pour nouer des partenariats d’affaires, il faut développer des liens, des relations, se rencontrer, affirme-t-il. [...] Dans certaines cultures, le contact personnel est très important. Sans oublier que la connaissance du terrain, bon, sur Teams, c’est plus difficile de l’acquérir.»

Photo tirée du site web de l'Université Concordia

Étonnant

M. Magnan est toutefois surpris par la hausse marquée des dépenses de voyage à la Caisse.

«En 2023, d’un point de vue de gestion et de gouvernance, on n’est pas revenus comme en 2019. On est en mode hybride dans le sens qu’on a gardé certaines habitudes de la pandémie. On s’est rendu compte que bien des choses fonctionnaient par Zoom ou par Teams alors qu’auparavant, on aurait systématiquement fait des rencontres en personne. [...] Donc, on pourrait même s’attendre à une réduction des dépenses jusqu’à un certain point.»

Notons qu’au sein des sociétés d’État, c’est Hydro-Québec qui remporte la palme des dépenses de voyage. De juillet 2022 à juin 2023, celles-ci ont atteint 55,1 millions $, en hausse de 52% par rapport à la même période de l’année précédente. Hydro compte toutefois plus de 22 000 salariés.

Dépenses de voyage à la Caisse