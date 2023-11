Petits et grands, en Europe comme au Québec: les amoureux des Cowboys sont en deuil

Peu importe leur âge et de quel côté de l’océan ils se trouvent, les admirateurs des Cowboys Fringants pleurent le décès de Karl Tremblay, emporté par le cancer après un long et courageux combat.

De Paris à Lanaudière, la voix et l’entrain de Karl Tremblay et de ses Cowboys ne laissaient personne indifférent.

«C’était fou leurs spectacles; ça chantait, ça sautait, c’était incroyable», se souvient Claude Adam, un Français de 62 ans avec qui Le Journal a discuté et qui se souvient particulièrement d’un spectacle de la formation à l’Olympia de Paris, en 2016.

«Le stade se vidait, les lumières s’ouvraient, j’étais avec des amis et on est resté un peu à fredonner les chansons, puis le groupe est revenu avec des instruments acoustiques et nous ont fait un rappel, rien de prévu ni de flamboyant.»

Des admirateurs de la Belgique ont également fait part de leur chagrin au Journal à la suite de l’annonce de la triste nouvelle.

«J’ai le cœur très lourd ce soir», a entre autres mentionné Valentin Fastré.

Photo Marc Chaumeil Photo Marc Chaumeil Cedric Belanger

Karl pour apprendre le français

Ruby Irene Pratka, de Montréal, ne parlait que très peu français lorsqu’elle a décidé de partir seule en voyage autour du globe. Motivée à devenir plus fluide, elle utilisait un outil de traduction pour comprendre les paroles chantées par Karl Tremblay, même si ça pouvait lui prendre des heures.

«C’était en 2008, l’année que [l’album] L’expédition est sorti; je peux dire que ç'a été toute une expédition pour moi », se remémore-t-elle avec émotion. « J’étais jeune et je vivais beaucoup de premières expériences, la chanson Droit Devant m’a beaucoup marquée lors de cette période.»

Karl pour calmer le mal de vivre

Une adolescente de 16 ans de Lanaudière, qui a préféré garder l’anonymat, a confié au Journal s’être réfugiée dans la voix de Karl Tremblay lorsqu’elle vivait une période plus sombre.

«Je me faisais sans cesse intimider à l’école», se souvient douloureusement la jeune fille. «J’ai écouté les Cowboys une fois avec ma mère en auto après une dure journée, et après je n’ai jamais arrêté; j’écoutais leur musique à longueur de journée», ajoute celle qui porte la chanson Les étoiles filantes chèrement dans son cœur.

Karl pour faire la fête

Cathy Courtemanche a vu les Cowboys Fringants plus de cinquante fois en spectacle, dont une où elle s’est retrouvée à picoler avec Karl et sa bande après coup.

«C’était comme si on était de grands amis.»

Cindy Lagotte garde pour sa part un souvenir romantique de la musique de Karl Tremblay.

«Mon conjoint et moi avons officialisé notre couple lors d’un spectacle [des Cowboys], puis nous avons eu un garçon qui a maintenant trois ans et demi et qui chante toutes les chansons avec nous.»

Les citoyens de L'Assomption ont d'ailleurs tenu à se regrouper, mercredi soir, au Vieux Palais de la ville afin de rendre hommage à Karl, puisque, comme l'écrit le maire Sébastien Nadeau sous sa publication, «Karl aimait nous rassembler».