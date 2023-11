Québec, ville gourmande: un bistro qui vaut le détour à Cap-Rouge

Le vieux Cap-Rouge s’est enrichi dans la dernière année d’un bistro haut de gamme mais décontracté mené par le jeune chef Étienne Nadeau, grand passionné de produits québécois.

Chez Ambre, situé dans une charmante maison ancestrale, pas de nappe blanche ou de service guindé. L’ambiance est sympathique et festive, à l’image des propriétaires, qui m’accueillent en coton ouaté et tuque sur la tête.

«C’est un peu comme si je te recevais à la maison, c’est ma philosophie. On n’est pas dans la prétention, m’explique le chef Étienne, 30 ans, qui a ouvert le restaurant avec sa conjointe, Sandrine Grenon, 27 ans. C’est ce que j’aime appeler du fun dining.»

Cette approche cool et relax ne signifie pas pour autant que la cuisine est prise à la légère. Bien au contraire. Le menu, de style bistronomique, est longuement réfléchi et exécuté avec minutie par le chef et sa brigade.

Photo Marianne White

La carte, d’une douzaine de plats, change régulièrement au gré des saisons et des approvisionnements. Elle met de l’avant des produits de la terre et de la mer québécois que le proprio connaît et affectionne, comme les pétoncles et le homard des Îles-de-la-Madeleine. Ambre propose aussi des vins et des spiritueux du Québec.

«Ç’a tout le temps été ancré, ça vient peut-être de mes profs à l’école, mais c’est important pour moi de mettre les produits d’ici en valeur», raconte le cuistot, qui a étudié en gestion d’établissement de restauration au Cégep Limoilou.

Photo Marianne White

Complexe mais simple à la fois

Le concept est simple: on commande plusieurs petites assiettes à partager en bonne compagnie.

Lors de ma visite, je me suis régalée d’un carpaccio de bœuf relevé avec des chanterelles délicatement marinées, du parmesan, une touche de mayo maison et des graines de moutarde acidulées.

Photo Marianne White

J’ai adoré le flétan de la Gaspésie, cuit sous vide comme la majorité des viandes et des poissons servis ici. Déposé sur une rémoulade de céleri-rave, il est accompagné d’une sauce exquise et très légère au vin blanc, que vous voudrez savourer jusqu’à la dernière goutte.

La vedette de la soirée a été le risotto à la bisque de homard. Le crustacé est d’une tendreté inégalée et la mousse citronnée, servie en garniture, ajoute une belle touche d’acidité.

Photo Marianne White

Le chef Étienne, qui s’est fait connaître grâce à ses camions de rue El Gordito et Recettes Paumées, recherche constamment l’équilibre dans ses plats et c’est réussi.

«Il y a de la complexité, de la recherche, une ligne directrice dans mes plats, mais sans mettre trop de flafla. C’est quand même de la nourriture haut de gamme qu’on fait, mais on ne veut pas dénaturer le produit», explique-t-il.

Ce dernier diffuse depuis quelques mois sur Instagram et TikTok des vidéos dans lesquelles il cuisine avec désinvolture les nouveaux plats de son menu. On sent toute l’inspiration d’une star du web, le chef Laurent Dagenais, dans ces capsules qui mettent l’eau à la bouche.

Une équipe tissée serrée

La convivialité se transpose aussi dans le service et la cuisine, où l’on perçoit rapidement l’esprit d’équipe.

Photo Marianne White

«Les clients sentent qu’on a du fun, ils voient que notre équipe est tissée serrée. On le sent avec notre cuisine ouverte», dit Sandrine.

Le partage égal des pourboires entre tous les employés, instauré dès l’ouverture en juillet 2022, n’y est certainement pas étranger.

«C’est important pour nous et ça fait longtemps que je milite pour ça», insiste Étienne. Le restaurant a d’ailleurs remporté une bourse de l’Association Restauration Québec pour ses bonnes pratiques en ressources humaines.

L’établissement attire les foodies du coin, mais aussi de Portneuf et de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, où ce type de restaurant «destination» manquait.

Ambre

4292, rue Saint-Félix

Ouvert du mercredi au dimanche à partir de 17h30

À voir aussi :