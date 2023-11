Scandale à l’OCPM: Valérie Plante a bougé trop tard

Pour Valérie Plante, le scandale à l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) est un gâchis sur toute la ligne. C’est la première vraie crise de son second mandat. Qui plus est, sur une question d’éthique.

Or, la mairesse a échoué à la dénouer rapidement et de manière décisive. Le fait est que Mme Plante a laissé la situation pourrir sur la place publique pendant dix longues journées.

Entre les révélations de dépenses outrancières et de copinage à l’OCPM par l’émission J.E et notre Bureau d’enquête, et la démission lundi de son ex-présidente Dominique Ollivier, dix jours se sont en effet écoulés.

Dix jours de cafouillage. Dix jours pendant lesquels Mme Ollivier s’est accrochée à son poste actuel de présidente du comité exécutif pendant que la mairesse n’exigeait pas son départ.

Après avoir accusé les journalistes de J.E de vouloir créer un faux scandale, Mme Ollivier a minimisé sa fréquentation assidue des restos chics et ses voyages inutiles payés par les fonds publics du temps récent où elle présidait l’OCPM.

Idem pour sa successeure Isabelle Beaulieu et son secrétaire général Guy Grenier. Avec Mme Ollivier, ce triumvirat sans gêne de vieux copains et d’ex-partenaires d’affaires s’était pourtant gâté avec l’argent des Montréalais.

Même en démissionnant lundi, Mme Ollivier a préféré jouer du violon. Elle s’est présentée comme la victime de méchants messages violents, racistes et misogynes qu’elle aurait reçus.

Une chance qu’elle n’est pas journaliste parce que des grossièretés anonymes, elle en recevrait 24/7 depuis longtemps.

Dix jours de vaudeville

Dix jours de vaudeville pendant lesquels Valérie Plante, même confrontée aux agissements de Mme Ollivier à l’OCPM, l’a néanmoins défendue. Une heure après sa démission, la mairesse a même vanté Mme Ollivier comme une femme compétente et de grande valeur.

Une défense d’autant plus injustifiée que depuis son séjour douillet à la tête de l’OCPM de 2014 à 2021, Mme Olivier présidait le tout-puissant comité exécutif responsable des cordons de la bourse de la métropole du Québec.

Malgré l’historique de dilapidation de fonds publics sous Mme Ollivier à l’OCPM, la mairesse lui demeure encore fidèle. Tellement que, lundi, elle confirmait que Mme Ollivier serait toujours membre de Projet Montréal et conseillère de la Ville pour Rosemont–La Petite-Patrie.

Se sentant protégée en hauts lieux, Mme Ollivier n’aura finalement démissionné que sous haute pression des médias et de citoyens outrés.

Plus absurde encore, ce fut fait in extremis à deux jours de la présentation du budget de la Ville préparé par Mme Ollivier et son équipe. On en perd son latin.

Un échec patent de leadership politique

Quant aux comparses Beaulieu et Grenier à l’OCPM, même s’ils tiennent tête, leurs jours de bonnes bouffes bien arrosées, de voyages ensoleillés et de mobilier de luxe sont comptés.

Mais ce n’est que du spectacle. Dans leur cas, la mairesse les avait déjà jetés publiquement sous l’autobus.

Bref, le vrai problème est non seulement le scandale lui-même, mais les dix jours d’attentisme béat de la mairesse Plante.

Elle est pourtant la grande patronne de la métropole. Élue directement par les Montréalais, elle est responsable de son administration et de la gestion des deniers publics.

C’est pourquoi sa défense de Mme Ollivier, même le jour de sa démission, constitue un échec patent de leadership politique. À preuve, son incapacité sidérante à exiger sa démission dès la confirmation de la dilapidation répétée de fonds publics à l’OCPM.

Grâce à J.E et aux reportages fouillés du Bureau d’enquête, toutes ces années de manquements éthiques à l’OCPM crevaient pourtant les yeux.

Jusqu’à lundi, Mme Ollivier incarnait la moitié de l’administration dite Plante-Ollivier, dont le slogan aux élections de 2021 était: «La meilleure équipe pour Montréal». Deux ans à peine plus tard, l’ironie est cruelle.