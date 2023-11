«Super Mario RPG»: Nintendo offre une seconde vie bien méritée à son jeu classique

Plus de 25 années après sa sortie initiale, Super Mario RPG s’offre une cure de jeunesse avec une nouvelle édition rematricée. Mais c’est bien plus qu’un simple relooking qu’on nous propose aujourd’hui, Nintendo ayant réussi à insuffler un parfum de nouveauté et ainsi parfaire un jeu déjà franchement épatant.

Quiconque possédait une console Nintendo dans les années 1990 y a, un jour ou l’autre, inséré la cartouche de Super Mario RPG. Et pour bon nombre de joueurs, c’est cette aventure du plombier moustachu et sa bande qui a servi de porte d’entrée vers le sous-genre des jeux de rôles, appelés RPG dans le jargon vidéoludique.

Pourquoi? Parce que Super Mario RPG était infiniment plus accessible pour les novices, déjà habitués à l’univers du Royaume champignon et à ses personnages colorés. Mario, Peach, Bowser et compagnie les ont donc tenus par la main pour entrer dans cet univers aux codes bien précis qui, avouons-le, requièrent un certain apprentissage avant d’y trouver ses aises.

Plutôt que de s’articuler autour de scènes d’action, les combats de jeux de rôles sont disputés, comme l’indique le nom, à tour de rôle; chaque personnage assène, un après l’autre, ses coups aux ennemis. Des objets visant à augmenter la puissance des attaques, rétablir la jauge de santé d’un personnage ou encore raviver un complice mis K.O. peuvent également être utilisés en lieu de manœuvres offensives.

Photo fournie par Nintendo

Mario et Bowser unis

C’est ainsi que nos héros nous invitaient dans une nouvelle intrigue où un nouvel ennemi – l’infâme Forgeroi – sème la consternation chez les habitants du Royaume champignon. Pour venir à bout de son armée de sbires, Mario et Peach devront faire équipe avec Bowser (oui! oui!) et deux nouveaux alliés: la grenouille Mallow et la poupée Geno, tous deux dotés de personnalités et aptitudes bien précises.

Et si ça fonctionnait aussi bien, c’est que la saga avait beau rompre avec sa propre tradition, elle conservait tout de même son esthétique lumineuse et son ton bon enfant, deux des piliers de son succès. C’est encore le cas aujourd’hui avec cette nouvelle édition rematricée de Super Mario Bros RPG, lancée cette semaine. Mais on va plus loin qu’un simple rehaussement visuel pour donner une seconde vie à cette aventure vidéoludique.

Amélioré en tous points

Car oui, le résultat est magnifique; les environnements sont plus riches, relevés de moult détails et textures. Les séquences d’animation ont également été revues et bonifiées – dieu merci! –, tout comme les transitions et les menus de sélection. Ça, on s’y attendait, les images et vidéos révélées en amont de la sortie le confirmant.

Mais les mécaniques de combat ont elles aussi été fignolées pour ce nouveau portage, les rendant plus fluides et instinctives. Et, fait à noter, la précision est cette fois-ci récompensée; une touche appuyée au bon moment viendra multiplier les dommages causés, ou encore annuler les coups reçus. On dynamise ainsi les affronts, rendant chaque séquence plus immersive et prenante.

Résultat: une édition revue et bonifiée d’un jeu classique qui charmera assurément la nouvelle génération de joueurs, tout en plaisant aux fans de la première heure. En d’autres mots, une réussite étincelante signée Nintendo.

Super Mario RPG ★★★★☆