Sur l’épaule de Karl Tremblay

Les Cowboys Fringants ont toujours chanté le temps qui file trop vite. Ils ont toujours raconté la boule au cœur qu’on ressent quand on se rend compte de notre trop bref passage sur terre. On a à peine le temps de cligner des yeux, que déjà on vieillit ... puis on s’en va.

Un jour on regarde Passe-Partout, le lendemain on a des rides tout partout.

En partant à 47 ans, Karl Tremblay a démontré à quel point on n’est que des «étoiles filantes».

En apprenant la mort du chanteur, on a été des milliers à avoir un «mouchoir de larmes dans notre poche», comme dans la si belle chanson Sur mon épaule. On est des milliers à tenir avec de la broche.

En entendant la nouvelle de la mort de Karl, le Québec a mis son drapeau en berne.

ON EST TOUS DES COWBOYS

Avant de partir, Karl Tremblay nous aura tous donné une sacrée leçon de courage et de droiture. On n’est pas près d’oublier sa vulnérabilité au Festival d’été de Québec et sa force devant la maladie qui rôdait. Comment oublier l’image de cet homme assis sur une chaise, mais debout devant la maladie, à la fois puissant et vulnérable, tenant à chanter malgré tout ?

Porté par la vague d’amour du public, de ces cœurs à l’unisson, c’est la plus belle démonstration de la force de la musique, de la poésie, des mots et des notes qui sonnent juste.

Au dernier gala de l’ADISQ, Karl Tremblay brillait par son absence mais il était présent partout, tout le temps. Toute la tendresse du milieu de la musique envers ce cowboy pas comme les autres s’est fait sentir ce soir-là.

Quand Jérôme Dupras est monté sur scène avec Jean-François Pauzé et Marie-Annick Lépine pour recevoir le Félix de Groupe de l’année, il a dit: «Cette année, on a appris que les Cowboys Fringants, on n’est pas quatre, on est huit millions.» Jérôme a mis en mots ce qu’un peuple au complet ressentait face à ce groupe qui fait intimement partie de notre ADN.

On est tous un peu des Cowboys. On s’est tous attachés à Karl Tremblay, suivant semaine après semaine la progression de sa maladie ou la remontée de son énergie. Karl faisait partie de la famille et on s’inquiétait de lui comme on s’inquiète de la santé de notre frère ou de notre oncle.

Dans quelques jours, à Québec, ce sera la première de Pub Royal, cette comédie musicale à partir de l’oeuvre des Cowboys Fringants. Ce sera la «première» des Cowboys sans le fringant Karl. Ce sera triste mais ce sera beau, parce qu’on entendra la voix de Karl nous raconter nos joies et nos peines.

MA TOUNE D’AUTOMNE

En 27 ans, Karl, tu m’as souvent fait rire et pleurer, en chantant nos amours, nos amitiés, notre pays. Maintenant ce n’est plus le temps pour les larmes, tu as rendu les armes. Tu as tout surmonté, la tête baissée. Maintenant que tu as descendu la côte la tête haute, il ne me reste qu’à te dire merci.

Merci de nous avoir accompagnés pendant toutes ces années. D’avoir dit nos chagrins et nos joies, nos victoires et nos échecs.

Et surtout, merci d’avoir chanté le temps qui file beaucoup, beaucoup trop vite.