Spectaculaire remontée du Rocket!

Le Rocket de Laval a comblé un déficit de quatre buts pour triompher des Senators de Belleville 6 à 4, mercredi soir, à la Place Bell.

L’affrontement s’était très mal amorcé pour le club-école de la Ligue américaine du Canadien de Montréal, puisque les visiteurs ont fait mouche quatre fois en première période.

La remontée des favoris de la foule s’est toutefois amorcée avant la fin du premier engagement. Brandon Gignac a touché la cible, alors qu’il restait moins de deux minutes à faire à ce tiers.

Le Québécois s’est aussi fait complice de deux des réussites de ses coéquipiers, soit celles d’Olivier Galipeau et Sean Farrell. Les autres buteurs du Rocket ont été William Trudeau, Tobie Bisson et Mitchell Stephens. C’est d’ailleurs ce dernier qui a inscrit le but de la victoire avec environ six minutes à faire au match.

C’est le gardien Jakub Dobes qui avait obtenu le départ. Il a accordé tous les buts des «Sens» sur 14 lancers. L’entraîneur-chef Jean-François Houle a décidé de le garder au banc au profit de Stauss Mann pour les deux dernières périodes. L’homme masqué américain a été parfait sur les 15 lancers que ses rivaux ont envoyés en sa direction.

Visiblement en mission, les joueurs du Rocket ont décoché 32 rondelles sur le filet adverse pendant les deux derniers tiers de cette rencontre.

Le Rocket renouera avec l’action ce vendredi, lors d’une visite des Phantoms de Lehigh Valley en sol lavallois. Il s’agira du premier match entre les deux formations en 2023-2024. Le club-école du CH partira ensuite pour un voyage de six matchs sur les patinoires adverses.