Tramway: la CAQ veut élaborer le mandat de la CDPQ avec la Ville

Le gouvernement Legault souhaite impliquer la Ville de Québec dans l’élaboration du mandat officiel qui sera confié à la Caisse de dépôt et de placement du Québec (CDPQ) en lien avec le projet de tramway et les autres options de réseau structurant à Québec.

Comme c’est le cas à tous les mois, le premier ministre François Legault a rencontré le PDG de la Caisse, Charles Emond, mercredi matin.

Avec le président de la Caisse de dépôt et placement du Québec, Charles Émond.

Il a notamment été question du projet de tramway, que le gouvernement caquiste a retiré des mains de la Ville de Québec, il y a une semaine, au terme d’une rencontre avec le maire Bruno Marchand.

Tel que rapporté précédemment par Le Journal, officiellement, la Caisse n’a toujours pas reçu de mandat précis pour la suite des choses.

«On souhaite impliquer la Ville pour l’élaboration de celui-ci», a fait savoir le cabinet du premier ministre, mercredi après-midi.

«Pour la grande région de Québec»

On sait toutefois que ce mandat sera «en lien avec l’étude d’un projet de transport structurant pour la grande région de Québec», a souligné l’attaché de presse de François Legault, Ewan Sauves.

Cette indication laisse croire que la portée du projet pourrait dépasser le seul territoire de la Ville de Québec, et inclure Lévis.

Dès le rejet du plan B du maire Marchand, qui consistait à ce que la Ville réalise elle-même le tramway, Le Journal a obtenu des informations à l’effet que l’interconnexion avec la Rive-Sud ferait aussi partie de l’analyse. Des sources gouvernementales laissaient également entendre que la Caisse pourrait devenir maître d’œuvre du projet retenu en bout de piste.

«Comme nous l’avons déjà indiqué, on souhaite que la CDPQ Infra évalue toutes les options possibles, dans un délai maximal de 6 mois, pour ensuite nous faire une proposition», a rappelé M. Sauves.

Il reste toutefois à voir quel sera l’apport de l’administration Marchand dans la détermination du mandat officiel confié à la Caisse.

«Dès que le mandat sera fixé, il sera rendu public», assure M. Sauves.

Séquence des événements

Le cabinet du premier ministre a également précisé à quand remontent les premières discussion entre le gouvernement et la Caisse, concernant le projet de tramway. Il s’agit d’une question soulevée un peu plus tôt par Québec solidaire et le Parti Québécois.

«Les premiers échanges avec la CDPQ concernant une éventuelle analyse de la mobilité dans la grande région de Québec ont eu lieu le 29 octobre», a indiqué M. Sauves.

Notons ici que le 29 octobre, la Ville était toujours en appel d'offres pour son projet de tramway. Le maire Marchand a mis fin au processus le 1er novembre, en annonçant son plan B à 8,4 G$.

Le premier ministre a ensuite «parlé au président de la Caisse le 6 novembre en vue de sa rencontre du 8 novembre avec le maire Marchand», raconte son attaché de presse.

M. Legault a alors «demandé au président de la Caisse s’il était ouvert à une étude des différentes options à Québec et ce dernier a répondu positivement», a relaté m. Sauves.

«La Caisse nous a confirmé son intérêt le 6 novembre, et nous a demandé d’obtenir la collaboration de la ville de Québec pour la suite des choses», a-t-il ajouté.