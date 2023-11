Un double déménagement pour le Griendel: la microbrasserie quittera le quartier Saint-Sauveur dans les prochains mois

La microbrasserie Griendel, située sur la rue Saint-Vallier, quittera le quartier Saint-Sauveur pour déménager dans Montcalm.

Non sans un pincement au cœur, le président et directeur général, Martin Parrot, a fait l’annonce d’un double déménagement, avec le transfert de la production de son entreprise.

La production de la bière prend ainsi le chemin du village de Saint-Jacques-de-Leeds, dans les Appalaches. La municipalité se trouve entre Saint-Gilles et Thetford Mines, sur la route 269.

Sur place, on retrouvera au printemps un salon de dégustation et un menu réduit.

Nouveau projet

«Nous aurons entre 30 et 40 places à l’intérieur et une soixantaine à l’extérieur, sur la rue Principale, avec une super vue sur les collines. Je voulais absolument m’installer dans le secteur. C’est une municipalité que j’adore. Je veux recevoir des gens de l’extérieur, mais aussi les gens du coin», a expliqué Martin Parrot, qui a déjà présidé la SDC Saint-Sauveur.

Le pub, quant à lui, restera au centre-ville de Québec, mais s'installera dès avril 2024 dans le quartier Montcalm, dans l’ancien local du Cochon Dingue, sur René-Lévesque.

«On est super heureux d’avoir trouvé le local. On a tout fait pour rester, mais sur Saint-Vallier, c’est plus compliqué. C’est un domaine de passion», a ajouté Martin Parrot, en parlant notamment des soubresauts de l’industrie.

Des événements

Quitter le quartier Saint-Sauveur ne se fait pas sans mélancolie pour l’équipe du Griendel.

«Notre équipe est reconnaissante pour les huit dernières années et est très fière de ce qu'elle a accompli ici. On continuera à s'impliquer dans le communautaire et dans l’événementiel du quartier», a aussi écrit l’organisation à sa clientèle.