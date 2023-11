Un pizzaiolo dévoile comment «voler» des tranches sans que le client s’en rende compte

Un cuisinier se met d’autres pizzaiolos à dos après avoir révélé un moyen sournois de prendre une part de pizza à des clients sans qu’ils ne s’en aperçoivent.

Jay Ryan, utilisateur de TikTok et cuisinier dans une pizzéria, s’est attiré les foudres sur TikTok, en publiant une vidéo ayant désormais 3,7 millions de vues.

Il a détaillé sa méthode subreptice de coupure de pointes. On le voit tout d’abord en train de retirer sa fameuse pizza d’un four et de le poser sur le comptoir.

Ensuite, on le voit couper une bande de pizza au milieu de l’œuvre italienne avec un coupe-pizza, avant de coller les moitiés restantes à portions égales, donnant l’impression qu’il ne manque rien.

Capture d'écran / TikTok @pizzajayryan

La vidéo se clos avec M. Ryan tenant le morceau volé devant la caméra, présentant «son souper».

Et en arrière, la chanson qui joue est celle devenue virale, «How Will They Know» de Bad Girls Club.

Capture d'écran / TikTok @pizzajayryan

Les commentaires sous le vidéo sont plutôt négatifs, plusieurs clients n’étant pas enthousiasmés à l’idée que des employés de pizzéria puissent leur voler leur argent.

«Ça s’appelle la part du conducteur», a écrit un intervenant, ce à quoi un autre a répondu «ça s’appelle du vol.»

Un troisième a écrit: «Je ne veux pas que la mienne [pizza] soit coupée maintenant.»

«C’est pourquoi je peux manger deux pizzas maintenant», a plaisanté un Tiktokeur.

D’autres ont renoncé à jamais aux pizzas de Pizza Jay Ryan.

Selon sa page Tiktok, il travaillerait à une pizzéria intitulée Brooklyn Joe’s à Punta Gorda, en Floride.