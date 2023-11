Viol collectif par trois hockeyeurs: Noah Corson croyait avoir le consentement de l’ado

Le hockeyeur Noah Corson accusé pour un viol collectif, pour lequel deux autres mineurs ont déjà plaidé coupables, croyait pour sa part avoir le consentement de l’adolescente de 15 ans.

« On s’est tous demandé si on faisait une nouvelle expérience. On a demandé à [la présumée victime] si on couche tous ensemble. Elle a dit : “oui go” ».

C’est ainsi que Noah Lee Jetté Corson, de son nom complet, raconte la relation sexuelle de groupe survenue à l’automne 2016.

Selon sa version, c’est même l’adolescente qui lui a offert un condom ce soir-là. « Elle est excitée, elle veut être là », a-t-il décrit sans détour.

L’ancien des Voltigeurs de Drummondville subit présentement son procès pour agression sexuelle avec la participation de tierces personnes.

Rappelons que deux autres hockeyeurs, qui étaient mineurs au moment des faits, ont déjà plaidé coupables devant le tribunal de la jeunesse pour le viol collectif. Ainsi, il est interdit de les nommer en raison de leur âge.

Corson est le seul qui était majeur au moment de l’agression alléguée. Il avait 18 ans et la plaignante était à l’époque âgée de 15 ans.

Son témoignage se poursuit en après-midi.

Plus de détails à venir...