YouTube éduque les enfants de l’avenir

Quand Stéphane Venne a composé sa mémorable chanson Les enfants de l’avenir, YouTube n’existait pas encore. Personne même ne pouvait l’imaginer.

Aujourd’hui, la filiale du géant Alphabet est regardée chaque mois par plus de deux milliards de personnes dont des centaines de millions d’enfants et d’adolescents. Les vidéos de YouTube parlent 80 langues et «habitent» cent pays dont le Québec. Depuis qu’ils sont tout jeunes, mes petits-enfants et mes arrière-petits-enfants se branchent sur YouTube dès qu’ils mettent les pieds chez moi. Ils voyagent sur cette plateforme les yeux fermés.

YOOPA est la dernière victime de YouTube. Lundi dernier, TVA a annoncé que sa chaîne spécialisée à l’intention des tout-petits s’éteindrait en janvier. Elle aura vécu 13 ans. Une pré-adolescente! Le 1er octobre dernier, c’est VRAK qui rendait l’âme. D’abord conçue pour les jeunes, VRAK ne fut pas longue à les délaisser pour s’adresser aux jeunes adultes, puis aux plus âgés. À la fin, l’âge moyen des «jeunes» de VRAK était de 46 ans! Cela ne l’aura pas empêché de mourir à 20 ans.

Radio-Canada dont les téléspectateurs plus âgés se rappellent encore les nombreuses émissions pour enfants a depuis longtemps presque abandonné l’auditoire des jeunes et des enfants. Contre toute raison, le diffuseur public a choisi de «vieillir» avec un auditoire qu’il s’efforce pourtant de rajeunir, mais sans trop de succès.

ÇA GRINCE À TÉLÉ-QUÉBEC

Il reste Télé-Québec. Mais là aussi, ça grince. L’argent se fait rare, les jeunes spectateurs se raréfient aussi et comme il est interdit de vendre de la publicité à leur intention, la tentation d’ignorer les jeunes grandit chaque année.

Voulant bien faire et dans l’espoir de faire taire les parents qui se plaignaient de la publicité dans les émissions pour enfants, le gouvernement du Québec l’interdit en 1978 pour toutes les émissions s’adressant aux moins de 13 ans. Quelle que soit la pub! Presque tous les parents se félicitèrent alors de l’interdit, mais YouTube n’existait pas encore.

Le rejeton d’Alphabet, Netflix, Disney et les autres sont apparus et ils ont changé la donne. Leurs moyens sont illimités comparativement à ceux des chaînes canadiennes et québécoises, même si nos producteurs jouissent de généreux crédits d’impôt et peuvent puiser des dizaines de millions chaque année dans le Fonds des médias du Canada.

SI ON MODIFIAIT LA LOI?

Le gouvernement du Québec a octroyé 100 millions de plus sur cinq ans à Télé-Québec afin que son diffuseur public puisse investir davantage dans les émissions pour enfants. Pourquoi Québec ne ferait-il pas un pas de plus en modifiant sa Loi sur la protection du consommateur qui interdit la publicité commerciale pour les moins de 13 ans? C’est la seule loi semblable au pays. L’adoucir ne perturberait guère nos enfants déjà gavés de publicité partout où ils se trouvent. Ni YouTube ni Disney et compagnie ne s’imposent là-dessus la moindre obligation morale.

Il n’y a pas si longtemps, la mort de VRAK et celle annoncée de YOOPA, qui avaient encore tous deux plus d’un demi-million d’abonnés, auraient soulevé un tollé. Sans passer inaperçue, leur disparition ne fait pas grand bruit. Faut-il croire que notre télé finira par mourir dans l’indifférence générale?

Les enfants de l’avenir que chantait Isabelle Pierre avec tant d’enthousiasme n’auront connu ni Bobino ni Monsieur Surprise ni Passe-partout. Scotchés à YouTube, Disney et les autres, les petits Québécois d’aujourd’hui seront demain des apatrides culturels.