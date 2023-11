GOSSELIN, Simone McKay



À l'Hôpital Saint-François-d'Assise, le 23 octobre 2023, à l'âge de, est décédée dame Simone McKay, épouse de feu monsieur André Gosselin, fille de feu monsieur George McKay et de feu dame Georgianna Ouellet. Elle demeurait à Québec.Selon ses volontés elle ne sera pas exposée.La famille vous accueillera dans l'église à compter de 9 h 30 pour recevoir vos condoléances. Maman n'aimait pas le noir, selon ses désirs lors des funérailles sentez-vous à l'aise de porter des vêtements colorés. Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Nicole Gosselin (Renald Thibault), Danielle Gosselin (Réjean Morin) et Claude Gosselin (Lyne Paré); ses petits-enfants : Sébastien Thibault (Isabelle Frank), Frédérick Thibault, Dominique Thibault (Martin Tremblay), Geneviève Morin (Sébastien Bilodeau), Véronique Morin (Jérôme Ferland) et Marc-Antoine Morin; ses arrière-petits- enfants : Sam, Pierre-Alexandre, Maxime, Olivier, Laurie-Anne, Élora et Victoria, sa soeur Colette McKay (feu Guy Bouchard) et son filleul Pierre-Paul Gosselin; ainsi que de nombreux neveux et nièces des familles McKay et Gosselin, plusieurs amis(es) à la résidence Les Jardins Lebourgneuf. Merci aux personnels qui en ont pris soin. Elle est allée rejoindre ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs : Georges (Yvonnette Boily), Roger (Doris Hutchinson), Archibald (Laura Fleury), Fernand (Jeannette Langlais), Raymond-Marie, Marie-Claire (Joseph Asselin), Jacqueline (Philippe Bouchard), Marie-Paule, Françoise (Gérard Trudel), Alfred-Charles dit Fred (Yvette Martineau), Marie-Jeanne dite Janine (Joseph Blondeau), Jean-Yves (Thérèse Lépine) et Jacques (Thérèse Turmel). Un merci spécial au Dre Gagnon et au personnel des soins palliatifs de l'Hôpital St-François d'Assise qui nous ont accompagnés jusqu'à la fin. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des offrandes de messes ou des dons à l'Institut de cardiologie et/ou à la Fondation de l'Hôpital St-François d'Assise, 1825, boulevard Henri-Bourassa, bur. 405, Québec Qc, G1J 0H4, tél.: 418-525-4385, www.fondationduchudequebec.org