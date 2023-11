AUDET, Colette Bernier



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 19 octobre 2023, à l'âge de 80 ans et 10 mois, est décédée madame Colette Audet, épouse de monsieur Benoit Bernier, fille de feu madame Germaine Roy et de feu monsieur Calixte Audet. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h à 11 h.. Les cendres seront déposées au Mausolée François-de-Laval du cimetière Notre-Dame-de-Belmont en toute intimité. Outre son conjoint, monsieur Benoit Bernier, elle laisse dans le deuil ses enfants: Lucie (Louis Évora), Julie (Jean-Pierre Sévigny) et François (Catherine Arsenault); ses petits-enfants: Amélie (François), Raphaël (Andréanne); Alexandre (Charlène), Jacob, Mathis (Gabrielle), Léonard et Simone; ses deux arrière-petites-filles: Élia et Romy et le bébé à venir; ses soeurs: Lucille (Pierre Jacques), Céline (Jacques Lachance), feu Hélène (Robert Groulx); son frère Jacques (Claire Noël); ses beaux-frères et ses belles-soeurs de la famille Bernier: Gisèle (Marcel Trudel), feu Raymond (Monique Drapeau), Marcelle (Rody Baker), feu Jean-Guy (feu Louise Tanguay) et Régent (Louise Racine) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec. Des formulaires seront disponibles sur place.