BILODEAU, Guy



À son domicile, le 7 novembre dernier est décédé à l'âge de 90 ans monsieur Guy Bilodeau. Il était le fils de feu Adjutor Bilodeau et de feu Fédora Dion. Il laisse dans le deuil son frère et sa sœur : Irène, Jean (Rachel Boutet), ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et ses ami(e)s de la Taverne Jos Dion. La famille recevra les condoléances aule samedi 18 novembre de 13h à 15h. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Michel-Sarrazin.https://www.jedonneenligne.org/michel-sarrazin/?FrmGroupUID=all