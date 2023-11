THIBAULT, Marcelle



Au CHUL, le 21 octobre 2023, à l'âge de 86 ans, est décédée dame Marcelle Thibault, épouse de monsieur Gaëtan Dussault, fille de feu monsieur Georges Thibault et de feu dame Marie-Ange Falardeau. Elle demeurait à Saint-Marc-des-Carrières. La famille recevra les condoléancesà compter de 10h,La direction des funérailles a été confiée à la Coopérative funéraire de la Rive-Nord. Outre son époux, madame Thibault laisse dans le deuil son fils : Stéphane; son frère et ses belles-soeurs : feu Madeleine, feu Jeannette (feu Léo Martin), feu Jean-Paul (Anne-Marie Letellier), feu Gérard (feu Lise Masson), Raymond (Yolande Rivard) et feu Georgette; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Dussault : Lise (feu Michel Bernier), feu Oneil (Gaétane Grondines), Marc (Michèle Perron), feu Jocelyne (Jean Hamelin), Paulin (Claudette Gariépy), Ginette (feu Donald Vallières) et Alain (Johanne Emond). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du 1er étage en cardiologie du CHUL pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix.