NOËL, Pauline



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 19 octobre 2023, à l'âge de 92 ans et 9 mois, est décédée madame Pauline Noël, épouse de feu monsieur Louis-Philippe Lachance, fille de feu dame Juliette Demers et de feu monsieur Pierre Noël. Elle demeurait dans la municipalité de Sainte-Famille de l'île-d'Orléans. Elle était native de Saint-Apollinaire.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Noël (Linda Rhéaume), Léna (Christian Noël) et Christine (Jocelyn Turcotte); ses petits-enfants : Olivier (Anne-Sophie Dorval), Jacob (Shanna Beaumont), Emilie (Patrick Giroux) et Jérémy (Rosalie Mecteau-Veilleux); ses arrière-petits-enfants : Delphine, Dorothée et Maryjane; ses beaux- frères et belles-soeurs : Lilianne Gingras (feu Pierre Noël), Gaston Gagné (feu Bernadette Lachance), Jean-Rock Pageau (feu Louise Lachance) et Claude Lachance (Claudette) ainsi que son amie de la résidence Quartier Sud Olivia Turbide. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et soeurs qui l'ont précédée : Imelda, Angélina, Pierre, Rose, Paul, Madeleine, Rina, Thérèse, Jacqueline, Alfred ainsi que feu Lucien Picard (conjoint qui a partagé sa vie). La famille tient à remercier le personnel du A2000 du département orthopédie de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus ainsi que le Dr Séverine Savignat pour les bons soins prodigués. Également un merci spécial à madame Suzanne Gagnon de la Résidence Mont Champagnat pour les bons soins prodigués. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à lade 13hIl vous sera possible d'assister à la cérémonie par Webdiffusion sur le site de la Coopérative funéraire des Deux Rives (section avis de décès, Pauline Noël) en cliquant sur le bandeau "Visionner la cérémonie" ou en différé pour une courte période. L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement avec les proches au cimetière Saint-Charles. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec ou à tout autre organisme de votre choix. Des formulaires seront disponibles sur place.