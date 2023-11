PARÉ, Pierre



À Québec, le 4 novembre 2023, est décédé, à l'âge de 85 ans, monsieur Pierre Paré, il était le fils de feu monsieur Arthur Paré et de feu madame Viola Lefebvre.Il laisse dans le deuil son épouse Jeannine Levesque; ses fils : feu Jean Paré, feu Pascal Paré et Louis Paré (Sophie Paré); ses petits-enfants: Émylie, Angèle, Octave et Virgile; ses frères: feu Jean Paré (feu Simone Perreault), feu Gaston Paré (feu Jacqueline Lamontagne) et feu Paul Paré (Micheline Fiset); ses belles-soeurs: Carmen Levesque (feu Raymond Michaud) et Denise Levesque (Jean-Paul Ouellet); ses neveux et nièces: Yvan, Ginette, Serge, Marie-France, Pierrette, Lisette, Maryse, Danielle, Hélène, Lise, Yves, Michel, Denis, Pierre, Marie-Lyne, Patrice, Marie (Claude Roy), Martin (Michiko Takamura), Éric (Lise Harvard), Pierre (Josée Turcotte) ainsi que ses petites-nièces: Aimée et Hélène. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à lade 13h à 15h30.L'inhumation des cendres se fera au cimetière de Saint-Pacôme le 25 novembre à 13h.