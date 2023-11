VEILLEUX, Jocelyn



À l'Hôpital de St-Georges, le 20 octobre 2023, à l'âge de 66 ans, est décédé subi-tement monsieur Jocelyn Veilleux, époux de Paule Quirion. Né à Ste-Rose-de-Watford le 10 mars 1957, il était le fils de feu madame Bertrande Audet et de feu monsieur Laurier Veilleux. Il demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances à :le dimanche 19 novembre 2023 de 14 h à 17 h de même queà compter de 9 h.Il vous sera possible de la visionner en direct ou en reprise via le https://funeraweb.tv/fr/diffusions/81671. Outre son épouse Paule, monsieur Veilleux laisse dans le deuil ses enfants : Nicolas, Justine Veilleux (Charles Allard-Bergeron), ses petits-fils : Olivier et Jules, ses soeurs : Brigitte Veilleux (Renaud Vachon), leurs enfants : François Vachon (Annik D'Amours), ses petites-nièces : Juliette et Charlie; sa filleule Marie Vachon (David Poitras), ses petites-nièces : Evelyne et Adèle; Lucie Veilleux (Yvan Goulet) et son fils Alexandre Goulet; de la famille Quirion : sa belle-mère Annette Talbot (feu Paul Quirion); son beau-frère Jean, ses enfants : Raphaël Quirion, son filleul Antoine Quirion (Lorie Coulombe) et Zachary Quirion; son filleul Zakary Poulin ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. La famille souhaiterait que vos témoignages de sympathie et l'envoie de fleur soit compensés par des dons aux fondations suivantes : Fondation Héma-Québec 4045, boulevard Côte-Vertu, Saint-Laurent (Québec) H4R 2W7, fondation@hema-quebec.qc.ca, La Boussole 302, 3e Avenue, Québec (Québec) G1L 2V8, www.laboussole.ca. Les funérailles sont sous la direction de :