LAFLEUR, Pierre

À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 27 octobre 2023, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Pierre Lafleur, époux de feu madame Céline Lancup. Il était le fils de feu monsieur Bruno Lafleur et de feu madame Cécile Lambert. Il demeurait à St-Nicolas et était natif de St-Antoine-de-Tilly. Il laisse dans le deuil ses enfants : Christian Lafleur (Valérie Tremblay), Dominique Lafleur (Yannick Bernier), Jean-Philippe Lafleur (Cynthia Guimond); ses petits-enfants : Léa Bernier, Amélie Lafleur, Alexandre Lafleur, Charles-Éric Lafleur, Julianne Bernier; ses frères et sœurs : Louise Lafleur, Jean Lafleur (Louise Mathieu), Nicole Lafleur (Richard Marcoux), Danielle Lafleur (feu Christian Blanchet), Francine Lafleur, Marie Lafleur, feu André Lafleur. Il laisse également dans le deuil son ex-conjointe Yvette Raymond ainsi que son fils Maxime Gagnon, ses enfants Yoan et Sarakim ainsi que sa conjointe Nadia Baron, compagnons de vie pendant plus de 35 ans, plusieurs neveux, nièces, autres parents, amis et nombreux clients de Lafleur Coiffure. Sincères remerciements au personnel de la résidence Château Bellevue 2 à St-Nicolas ainsi qu'au personnel soignant de l'unité de soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis.où la famille recevra les condoléances à compter de 9h30. La direction des funérailles a été confiée à la