BOIVIN, Gaston



À l'Hôpital de Montmagny, le 29 octobre 2023, à l'âge de 93 ans, est décédé monsieur Gaston Boivin, époux de madame Gaby Bernard. Il était le fils de feu dame Délia Boucher et de feu monsieur Émile Boivin. Il demeurait à Saint-Paul-de-Montminy, comté de Montmagny. La famille accueillera parents et ami(e)s auà compter de 11h30.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants : feu Suzanne et sa fille Joanie (Mathieu Samson), Lucie (Charles Poirier), Marcel (Carmelle Nicole), Diane et sa fille Audrey, Guy et ses enfants Émile, Marilou et Camille. Il était le frère de : feu Yvonne (feu Philippe Gagnon), feu Thérèse (feu Maurice Plante), feu Simone (feu Gérard Proulx), feu Maurice (Madeleine Bernard), feu Robert (feu Juliette Tanguay), feu Jeannette (feu Hector Gaudreau), feu Fernand (Solange Tanguay), feu Claudette (feu Wellie Noël), Jeannine (feu Célim Boucher), Monique (feu Donat Langevin), Claude (feu Jean-Yves Carrier), Roland (feu Carole Tanguay) et le beau-frère de : Paul-Henri (Lucienne Côté), Gertrude (feu Marius Breton), feu Marie-Claire (feu Léo Gaudreau), feu Jean-Guy (Réjeanne Mercier), Louise (Jean-Claude Bertrand), Gérard (Rachelle Gauthier), Alice (Marc-André Brisson), Fernand (Marcelle Lechasseur), Suzanne (Gilles Turcotte), Monique (Roger Marceau) et Jacques (Ginette Gilbert). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci spécial au personnel des Habitations Du Bouton ainsi qu'au personnel de l'Hôpital de Montmagny. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Résidence des Habitations Du Buton ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/. Des formulaires seront disponibles à l'Église.