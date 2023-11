CHOUINARD, Rosaire



À son domicile, le 1er novembre 2023, à l'âge de 66 ans, est décédé subitement monsieur Rosaire Chouinard, conjoint de madame Nathalie Fournier. Il était le fils de feu Marcelle Houde et de feu Adrien Chouinard. Il demeurait à Québec. Outre sa conjointe Nathalie, il laisse dans le deuil ses frères et ses soeurs : Gaétane (Conrad Pelletier), feu Henrine (Fernand Tardif), Ghislain (Barbara Bridgeo), Clément (Charlotte Chandler), Norbert (Denyse Piché), Eliette (Marcel Michaud), Francine (Fernand Tardif) et Anne (Jean Cyr); ses beaux-parents : Ghislaine Savard et Jean-Louis-Fournier; sa belle-soeur Nancy (Pierre Roberge) et son beau-frère Christian (Sophie Garon) ainsi que de nombreux oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille recevra les condoléancesde 13h à 14h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, 4715 avenue des Replats, bureau 261, Québec (QC) G2J 1B8, téléphone : 418 682-6387.