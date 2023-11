PELCHAT, Nicole



A l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, est décédée, le 26 octobre 2023, à l'âge de 78 ans, entourée de l'amour des siens, Nicole Pelchat, épouse de Jean-Pierre Garceau-Bussières et fille de feu Antoinette Pouliot et de feu Alexandre Pelchat. Née à Québec le 7 septembre 1945, elle demeurait à St-Jean-de-l'Ile-d'Orléans depuis 1972 après y avoir passé les étés de son enfance. Elle était la mère de Jean-Philippe (Sylvia Audet) et la grand-mère de ses enfants Laurent et Samuel Dionne-Bussières (leur mère Manon Dionne), la mère de Nicolas et la mère d'Élisabeth Bussières-Garceau (Antoine Hébert) et la grand-mère de leurs enfants Édouard et Théo Hébert. Elle était la soeur cadette de feu Gaston, feu Pierrette (feu Jean-Charles Blouin), Jeannette (feu Jean-Paul Lambert), feu Jean-Guy, feu Robert (feu Irène Fairfield), feu Marc (Nicole Bernier) et de Jacques Pelchat (Chantale Massé). Dans la famille Garceau, elle était la belle-soeur de Claude (feu Jean-Luc Bernatchez), Michel (Maïté Bétard), Yves (Sylvie Désilets), Louise (Robert Gaudet) et Alain Garceau (Manon Beaudet); ainsi que celle de Daniel Bussières (Louise Lafleur) dans la famille Bussières. Elle était de même la tante de nombreux neveux et nièces des familles Pelchat, Blouin, Lambert ainsi que Garceau et Bussières. Outre les membres de sa famille, elle laisse dans le deuil ses nombreuses amies dont son amie d'enfance Diane Martel (Jean Lajeunesse) et ses amis de la Bibliothèque Vents & Marées de St-Jean qu'elle avait co-fondée.où la famille sera présente à compter de 9h30 pour recevoir les condoléances. Il sera suivi par l'inhumation des cendres au cimetière marin. La famille tient à souligner le professionnalisme des médecins et des autres professionnels et préposés de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus et à les remercier de leur dévouement à l'égard de Nicole. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne du foie du Québec /www.liver.ca/fr/comment-vous-aidez/quebec/ qui subventionne notamment les recherches sur l'hépatite auto-immune. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire