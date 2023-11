TRUDEL, Colette



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 17 octobre 2023, à l'âge de 92 ans, est décédée madame Colette Trudel, épouse de feu monsieur Jean-Yves Bédard, fille de feu madame Germaine Langlois et de feu monsieur Arthur Trudel. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à lade 10h à 11h45.La famille invite aussi parents et ami(e)s qui ne peuvent être présents à visionner la cérémonie en direct ou en différé en cliquant sur le bouton "Visionner la cérémonie". L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Pierre (Francine Drolet) et Marie-Josée (Robert Renaud); ses petits-enfants : Caroline Bédard, Hugo Marcoux (Gabrielle Vallières), Andréa Bédard et Audrey Marcoux (Marc Dolbec); son arrière-petit-fils James Tardif; ses soeurs : Thérèse et Nicole; ses belles-soeurs : Jacqueline Bédard et Louisette Bédard, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et ami(e)s. Elle est partie rejoindre ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs nous ayant quittés. La famille remercie le personnel de la Résidence Louis XIV, de même que le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital St-François d'Assise pour leur bienveillance. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec. Des formulaires seront disponibles sur place. Site web: https://www.societealzheimerdequebec. com/