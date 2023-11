EMOND, Colette



Au Centre d'hébergement Charlesbourg, le 11 octobre 2023, à l'âge de 89 ans et 3 mois, est décédée madame Colette Emond, épouse de feu monsieur Gaston Gagné, fille de feu madame Laure-Emma Drolet et de feu monsieur Jules Emond. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au Cimetière Saint-Charles, Mausolée Catherine de Saint-Augustin, 1460, boulevard Wilfrid-Hamel, Québec G1N 3Y6,à 12h. L'inhumation des cendres suivra au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Diane (Rémi Poulin), Line (René Boutet), Johanne (André Labrecque), Alain (Carmen Mathieu), Lorraine (Bertrand Labrie), Mario (Marie-Christine Guérard) et Éric; ainsi que ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, neveux et nièces. Elle était la soeur de : Pierrette (André Plante), feu Yolande (feu Marc Desjardins), Suzanne (feu Gilles Blouin), Céline (Alain Denis), feu Michel (Marie Bertrand), Jacques (Pierrette Cardinal), Louise (Guy Richard) et Jean-Marc (Lyne Hawkins). La famille souhaite remercier l'aile des soins palliatifs du Centre d'hébergement Charlesbourg pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation pour les Ainés et l'Innovation Sociale. Site web : https:// www.jedonneenligne.org/fondationfais/ DON/.