CHANTAL, Daniel



À l'I.U.C.P.Q., le 9 novembre 2023, à l'âge de 60 ans, est décédé monsieur Daniel Chantal, conjoint de dame Johanne Lemelin, fils de feu monsieur Charles-André Chantal et de dame Colette Therrien. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 17h à 19h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône "Cérémonie" située sur l'avis de décès du site web au www.lepinecloutier.com. Monsieur Chantal laisse dans le deuil, outre sa conjointe Johanne; sa mère Colette Therrien; son frère Claude; ses neveux : Alexandre Chantal, Gabriel Côté et Alexandre Bédard (Evelyne Blouin); la fille de sa conjointe Sabrina Métivier (Alexis Touchette); sa cousine Nicole Therrien; sa tante Renée Tremblay; tous les membres de la famille Bédard (feu Ginette Bédard) ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s proches. La famille tient à remercier son grand ami d'enfance Jacques Côté et sa conjointe Lucie Lessard ainsi que le personnel qui l'ont soigné à l'I.U.C.P.Q. avec bienveillance et professionnalisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'I.U.C.P.Q., 2725 Ch. Ste-Foy, Québec (QC) G1V 4G5, tél. : 418-656-8711, web : https://fondation-iucpq.org