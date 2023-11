PAINCHAUD, Ghislaine



Au Centre d'hébergement du Boisé de Sainte-Foy, le 12 novembre 2023, à l'âge de 75 ans, est décédée paisiblement et après un long combat, entourée de ses proches, madame Ghislaine Painchaud. Elle était fille de feu monsieur Gérard Painchaud et de feu madame Thérèse Marquis de Plessisville.Elle laisse dans le deuil son frère Gilles (Gina Alain) et ses soeurs : Brigitte (Pierre Jobin) et Suzanne (Alain Chamard); ses neveux et nièces adorés : Sarah-Jane (Didier Vanasse), Charles-André (Audrey-Rose Rivest-Audy), Camille (Pascal Beauregard), Pierre-Antoine (Stéphanie Cantin), Olivier (Catherine Lemay) et leur famille; ainsi que ses tantes, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est partie rejoindre son frère feu Martin (Christiane Bernard). La famille recevra les condoléances, en présence du corps, à lade 14h à 16h.La mise en terre aura lieu au cimetière de Plessisville à une date ultérieure. La famille tient à exprimer ses plus sincères remerciements au personnel exceptionnellement dévoué du Centre d'hébergement du Boisé de Sainte-Foy. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Opération Enfant Soleil, site web : www.operationenfantsoleil.ca. Il s'agit d'un organisme qui lui tenait particulièrement à coeur. Des formulaires seront disponibles sur place.