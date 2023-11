THÉRIAULT, Jean-Roch



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 29 octobre 2023, à l'âge de 94 ans, est décédé monsieur Jean-Roch Thériault, époux de feu dame Janine Simard, fils de feu monsieur Henri Thériault et de feu dame Jeannette Bouchard. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule jeudi 23 novembre 2023 de 17h à 19h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône "Cérémonie" située sur l'avis de décès du site web au www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil ses enfants : Lily (Denis Dumais), feu Gilles, Odette (Yvan Tendland), Marc (Micheline Landry) et Jocelyn (Diane Jobin); plusieurs petits-enfants et arrière-petits-enfants. Il laisse également dans le deuil ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs des familles Thériault et Simard ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.