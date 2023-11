BLAIS, Jean-Claude



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 7 novembre 2023, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Jean-Claude Blais, époux de feu madame Aline Pelletier, fils de feu Simonne Therrien et de feu Léopold Blais. Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil ses enfants : Christiane (Bertrand Fillion), Denis (Hélène Ampleman) et Johanne (Bernard Carrier); sa très grande amie Patricia Bisson; ses petits-enfants : David-Alexandre Blais, Vanessa Fillion (Cédrik Lévesque), Jonathan Blais (Caroline Lavoie), Amélie Carrier (Damien Lemoine), Mickael Fillion (Émily Blais), Jérôme Blais (Tracy Cloutier) et Charles-Antoine Carrier (Mylène Roy); ses arrière-petits-enfants : Emma, Florence, Lili Kim, Laurie-Eve, Éléonard, Théodore, Ophélie, Victoria, Théo, Ella, Élizabeth et Isaac; ses frères et soeurs : feu Réjean (Raymonde Nolin), Dominique, feu Madeleine (feu Jean-Guy Samson) et feu Gisèle (Michel Samson); ainsi que de nombreux neveux et nièces des familles Blais et Pelletier, autres parents et ami(e)s. Merci à tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis et du Centre de réadaptation Paul-Gilbert pour les bons soins prodigués à notre père. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, dédié aux soins palliatifs, https://fhdl.ca/faire-un-don/. La famille vous accueillera aule vendredi 24 novembre de 19h à 21h30 et le samedi 25 novembre de 9h à 10h30., sous la direction du