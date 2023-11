DIONNE, Régis



À l'Hôpital l'Enfant-Jésus, le 16 octobre 2023, est décédé monsieur Régis Dionne, à l'âge de 85 ans. Époux de madame Raymonde Roberge, il était le fils de feu monsieur Léon Dionne et de feu madame Bernadette Talbot. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Christian (Dominique Ardouin) et Stéphane (Véronique Dubé); ses petits-enfants : Alexandre (Cloé Cabral) et Roxanne (Philippe Goudreau); ses frères et soeurs : feu Nicole Dionne, Jean Claude Dionne, Pierrette Dionne (feu Lionel Thomassin), feu Yves Dionne (Pauline Dawson), Lise Dionne (Philippe Noel), Christiane Dionne (feu André Blackburn), Daniel Dionne (Madeleine Bouchard), Solange Dionne (feu Jean-Pierre Labbé), Gerald Dionne (Pauline Rousseau), Madeleine Dionne (Dominique Asselin), Renée Dionne (Denis Lavoie). Il laisse aussi dans le deuil sa belle-sœur Françoise Plante (feu Yvan Roberge) les membres de la famille Roberge, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Il va rejoindre ses frères, soeurs et beaux-frères. La famille recevra les condoléances à lade 13h30 à 15h.Ses cendres seront remises à sa famille. La famille souhaite remercier le personnel de l'Hôpital l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués.