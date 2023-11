BERNIER, Noël



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 27 octobre 2023, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Noël Bernier. Il était le conjoint de dame Irène Julien, fils de feu Amazélie Morin et de feu Abel Bernier. Autrefois de Saint-Aubert de l'Islet, il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances à l'église à compter de 13 heures. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Irène; ses enfants : Marie, Brigitte (Gilles Pinoul) et Patrick (Dominique Couet); ses petits-enfants : Jenathan, Jason, Bélinda, Serge, Cynthia et Yan; son arrière-petite-fille Charlotte; son frère Lévis (Monique Beaudoin); ses beaux-frères et belles-soeurs des familles Bernier et Julien; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.