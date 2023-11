GUILBEAULT, Carole



À son domicile, le 2 octobre 2023, à l'âge de 65 ans, est décédée madame Carole Guilbeault, fille de madame Claudette Ferland et de feu monsieur Jean-Marie Guilbeault. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil sa mère Claudette Ferland; ses cousins et cousines : Lise Frenette (Jacques Frenette), Lise Frenette (Robert Dussault), Claude Frenette (Louisette Girard), Gisèle Frenette (Michel Barbeau), France Dubois et Céline Théberge (feu Gilles Ferland), ainsi que Gaétan Daigle, un ami de la famille. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 10h à 11h45.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Saint-Charles. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation CERVO. Des formulaires seront disponibles sur place. Site Web : https://fondationcervo.com/