BELLEMARE, Raymond

À la Maison Paul-Triquet, le 19 octobre 2023, à l'âge de 97 ans, est décédé monsieur Raymond Bellemare, époux de feu dame Pauline Minguy, fils de feu Joseph Bellemare et de feu Yvonne Pinard. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " située sur l'avis de décès du site web au www.lepinecloutier.com. Monsieur Bellemare laisse dans le deuil ses enfants : Richard (Sylvie Barbeau), Michel (Céline Rhéaume), Steve (Karine Harvey), Martin (Lilian Lupera Ramirez) et Joël (Caroline Noël); ses petits-enfants : Karine (Martin Bouchard), Sébastien (Marie-Ève Minguy), Pascal et Nicolas (Priscilla Pépin); ses arrère-petits-enfants : Samuel, Emie et Thomas; sa sœur Henriette; sa belle-sœur Claire Bellemare ainsi que de nombreux neveux et nièces. La famille tient à remercier le personnel de la Maison Paul-Triquet pour leur humanité, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040 avenue Belvédère, bureau #305, Québec, (Québec) G1S 3G3, téléphone : 418-527-4294, site web : https://www.societealzheimerdequebec.com