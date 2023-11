VERREAULT, Gilles



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 26 octobre 2023, à l'aube de ses 85 ans, est décédé monsieur Gilles Verreault, époux de feu madame Colette Côté. Il était le fils de feu madame Bernadette Leclerc et de feu monsieur Joseph-Aimé Verreault. Il demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 9h30 au centre commémoratifL'inhumation se fera ultérieurement au cimetière de Sainte-Thérèse-de-Lisieux. Monsieur Verreault laisse dans le deuil sa fille Nancy Verreault (Marco Messier) ; ses petits-enfants et triplées : Alexe (Ericson Sanchez), Jade (Théo Poulin) et Emie Messier (William Gauthier) ; sa compagne des quatre dernières années Mme Louise Jacques ainsi que ses enfants, leurs conjoints et petits-enfants ; ses frères et soeurs : Jean-Marc (Odette Genois), Jean-Paul (Diane Morin), Gaston (Monique Labbé), Claudette (Jean-Louis Sanfaçon) et Johanne (Noël Bourgault); sa belle-soeur Eliane Blouin (feu Roger Verreault) : ses belles-soeurs et son beau-frère de la famille Côté : Yolande (feu Ernest Veilleux), Denise (feu Pierre Mascolo), Rosaire (feu Ghislaine Paquet) et Mireille Laterreur (feu Claude Côté) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était également le frère de feu Fernande (feu Adrien Letellier), feu Jacqueline et de feu Lorraine (feu Marcel Drolet) et le beau-frère de feu André Côté (feu Priscile Grenier). Un remerciement spécial à Christian Tremblay et Jean-Yves Fortier pour leur présence et leur confiance. Toute marque de sympathie, peut se traduire par un don pour soutenir les soins palliatifs de la Fondation du CHU de Québec, 1825 boulevard Henri-Bourassa, bureau 405, Québec G1J 0H4 www.fondationduchudequebec.ca