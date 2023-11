DROLET-BOITEAU, Jacqueline



Au CHSLD Ste-Monique, le 11 novembre 2023, à l'âge de 96 ans, est décédée madame Jacqueline Drolet. Elle est allée rejoindre son tendre époux, monsieur Omer Boiteau et son fils Jean-Pierre. Elle était la fille de feu monsieur Arthur Drolet et de feu madame Adélina Gingras. Elle demeurait à l'Ancienne-Lorette. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Yvan (Marie Fluet), France (Gaétan Jobin) et Nancy (Daniel Rodrigue); ses petits-enfants : Antoine, Anabel, Baptiste et Camil. Elle laisse également dans le deuil sa soeur Annette (Paul-Henri Hamel); ses belles-soeurs: Colette (feu Gérard Drolet), Christiane (feu Roland Drolet) et Cécile (feu Gaston Boiteau) ainsi que son ami de coeur François Thériault. Elle laisse aussi dans le deuil de nombreux neveux et nièces, cousins et cousines, parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, de 13h à 14hLa famille a confié madame Drolet auLa famille tient à remercier tous les membres du CHSLD Ste-Monique pour les bons soins et l'accompagnement prodigués à madame Drolet et sa famille. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHSLD St-Monique (6125 Bd Wilfrid-Hamel, L'Ancienne-Lorette, QC G2E 5W2, Canada).