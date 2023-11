FLAMAND, Lucien



À Lévis (Saint-Etienne-de-Lauzon), le 4 novembre 2023, à l'âge de 82 ans et 11 mois, est décédé Monsieur Lucien Flamand époux de Chantal St-Martin. Monsieur Flamand a été policier à la Ville de Vanier pendant une dizaine d'années. Ensuite, il est devenu enquêteur à la Commission de police du Québec pour être finalement, directeur des enquêtes au Commissaire à la Déontologie policière, près de 30 ans. En plus, il a donné 25 ans de sa vie à la C.E.C.Q., aujourd'hui appelé Centre des services scolaires de la Capitale, où il fut président pendant 15 ans. Une piscine porte son nom au Centre Wilbrod-Bhérer. Il était le fils de feu Charles Flamand et feu Marie-Anna Bélanger. Il demeurait à Lévis (Saint-Etienne de Lauzon). Monsieur Flamand laisse dans le deuil ses enfants: Bernard (Lison Philibert), Marthe (Denis Bernier) et Mario; les petits-enfants: William, Hugo, Nicolas, Maxym, Mathieu et Nathan et Léona Déry; la mère de ses enfants; ses frères et soeurs: Sr Denise C.S.L.F., Colette (feu Rodrigue Bédard), Suzanne (Michel Valin), Micheline (feu Maurice Chabot), Robert (Rollande Chabot), Nicole (Jean-Guy Dubé); ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses autres frères et soeurs: Jean-Charles (feu Laurette Nadeau), Jacqueline (feu Jacques E. Laflamme), Lucille (feu Gabriel D'Andrieu), Simone (feu Ange-Aimé Jacques), Marcel (feu Desneiges Lefrançois), Georges-Henri (Carmen Lefrançois), André (feu Lilianne Chamberland) et René; sa belle-mère Nicole Allard; sa belle-soeur Carole (Réal Richard) et leurs petits-enfants: Sophie (David Nadeau), Katy (Karl Gingras), Stéphan (Hanmei Laverdière); leurs arrière-petits-enfants: Derek, Zoé, Auxane, Olivier et Emy. La famille vous accueillera à la maison funéraireà compter de 13h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maladie du coeur et AVC : https://www.coeuretavc.ca/ ou la Société canadienne du cancer: https:// cancer.ca/.