MICHAUD, Jacqueline



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 2 novembre 2023, à l'âge de 95 ans, est décédée dame Jacqueline Michaud. Elle était l'épouse de feu Roland Giguère, fille de feu Juliana Gagnon et de feu Alphée Michaud. Autrefois de Forestville, elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule samedi 2 décembre 2023 de 11 h à 13 h.Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Claude (Marie-Hélène), Lyne (Esther), Stéphane (Hélène) et Anne (Louis); ses petits-enfants : Jean-Sébastien (Marilyn), Jonathan (Nancy) et Thomas (Mélodie); ses arrière-petits-enfants : Raphaël, Évelyne et Charles; ses frères et soeurs : feu François (Pierrette Bernier), feu Gaston (Thérèse Ouellet), feu Arthur (Agathe Dodrige), feu Roger (Lise Lambert), Denise (Gaétan Blanchet), Aline (Fernand Bédard), Gisèle (Jules Poulin), Andrée (André Luppé) et Lise (Robert Leclerc); ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Giguère, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, au 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec (Qc) G1S 3G3, tél. 418-527-4294,site Web : www.societealzheimerdequebec.com