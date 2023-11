MC CARTHY, Albert



Au Saint Brigid's Home, Québec, le 18 octobre 2023, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Albert Mc Carthy, époux de madame Della Berryman, fils de feu madame Mary Cleary et de feu monsieur Patrick Mc Carthy. Il demeurait à Québec, autrefois à Donnacona. La famille recevra les condoléances aule samedi 18 novembre 2023, de 13h à 15h et de là, au cimetière Sainte-Agnès de Donnacona. Monsieur Mc Carthy laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants : Marlene (feu Camil Raymond), Donna (Terry McKinnon), Alan (Lynda Maguire), Paul (Danielle Piché), feu Richard (Annie Bujold), ses petits-enfants : Dave et Sara, Lisa (Denis Labarre), Steve (Gabriel Thibault) et Derek, Jason et Laurie (Michael Redmond), Kevin (Karine Rochette) et Matthew, Francis (Stéphanie Fillion) et Elizabeth; ses arrière-petits-enfants : Noah, Lukas et Jacob, Logan et Lily, Kaitlyn et Chase, Evelyne et Blake, Abby. Il était le frère et le beau-frère de feu Theresa (feu Claude Gendron), Lorna (feu Jean-Guy Rhéaume); Patricia Berryman (feu Eddy Burke), feu David (feu Adrienne Godin), feu Mary Ellen (Bill Hadden), Dolores (Michel Fiset). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Nous voulons soulignés les excellents soins qu'il a reçus de la part du personnel du Saint Brigid's Home. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation Saint Brigid's Home au www.canadahelps.org