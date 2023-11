CARRIER, Welley



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 4 novembre 2023, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Welley Carrier, époux de madame Mireille Lessard, fils de feu Valérie Bolduc et de feu Joseph Carrier. Il demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses fils : Christian (Annie Labbé) et Jean-François Carrier ; ses petits-enfants : Alexis, Raphaëlle, Emy, Lauranne et Mathis Carrier ; sa soeur : Colette (feu John Friedlein) ; ses beaux-frères : Réjean (Ginette Tanguay), Ghislain (Gaétane Bérubé) et Richard Lessard (Micheline Morissette); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances à la, de 13h à 16h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Mont-Marie ultérieurement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral adressé au 5445, rue St-Louis, 2e étage, Lévis, Québec, par téléphone : 418 903-6177 ou sur son site web : www.mspdulittoral.com. Vous pouvez aussi donner à la Fondation Québécoise du cancer, spécifiquement à la région de Lévis pour le Centre régional intégré de cancérologie (CRIC) en adressant vos dons au 2375, avenue de Vitré, Québec, Qc, par téléphone : 418 657-5334 ou sur son site web : www.fqc.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.