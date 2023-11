BENOÎT, Thérèse St-Laurent



Au Centre d'hébergement de Saint-Louis-du-Ha! Ha! le 8 novembre 2023, est décédée à l'âge de 88 et 9 mois dame Thérèse St-Laurent épouse de feu monsieur Rénald Benoît. Elle était la fille de feu Charles-Eugène St-Laurent et de feu Marie-Jeanne Guignard. Elle demeurait à La Pocatière, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s pour recevoir les condoléances aude 9 h à 10 h 50.et de là les cendres seront inhumées au cimetière de Rivière-Ouelle. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Céline (Claude Couturier), Gaétan (Nathalie Lévesque), Guylaine, Denis, Alain (Linda Lecours), Chantal (Martin Pelletier), feu Daniel; ses petits-enfants: Pascal, Isabelle, Marie-Pier, Andréanne, Joël, Julie. Maude, Justine, Audrey et Evens; ses arrière-petits-enfants. Elle était la soeur et la belle-soeur de: feu Simone (feu Jean-Euclide Benoît), Cécile (feu Luc Daigle), feu Robert (Thérèse Bouchard), Antoinette (Henri-Paul Bédard), feu Léopold (feu Rose-Délima Bouchard, Denise Blanchet), Antoinette (Henri-Paul Bédard), feu Roger (Guylaine Beaulieu), Yvette (feu Yvon Bélanger), feu André, Guy (feu Fabienne St-Onge), feu Yvon (Huguette Drapeau). De la famille Benoît, elle était la belle-soeur de: feu Jean-Euclide (feu Simone St-Laurent), feu Gertrude (feu Gérard Hudon), Clément (Violetta Dubé), Réjeane (Jacques Dubé). Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ses autres parents et ami(e)s. La famille remercie chaleureusement les membres du personnel du Centre d'hébergement de Saint-Louis-du-Ha! Ha! pour leur humanisme, leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière. Don en ligne : www.fondationhndf.ca. Des formulaires seront disponibles au salon.