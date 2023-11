RIOUX, Jean-Pierre



Au CHUQ (Hôpital de l'Enfant-Jésus), le 5 novembre 2023, à l'âge de 68 ans, est décédé monsieur Jean-Pierre Rioux, époux de feu madame Claire Patry. Natif de Trois-Pistoles, il était le fils de feu madame Cécile D'amours et de feu monsieur Ovide Rioux. Il demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 9h au salon commémoratif. L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière Notre-Dame des Neiges de Trois-Pistoles. Monsieur Rioux laisse dans le deuil ses enfants: Patrick (Marilyne Touchette), Stéphane (Amélie Thibault), Isabelle (Stéphane Leclerc) et Dominic (Magdalena Zielonka); ses petits-enfants: Samuel, Alycia, Benjamin, Rafael, Christopher, feu Alyson, Nathan et Alex; ses frères et soeurs: Ghislain (Lise Rousseau), Marie-Dolorès (feu Guy Harvey), Romain (Claire Bureau), Suzanne (Marius Gagné) et Céline (Gabriel April); son beau-frère et ses belles-soeurs de la famille Patry: Brigitte (Marius LeBlanc), Guy (Rita Poirier), Martine (Guy Quintin) et Lucie (Jean-Pierre Bouillon); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à un organisme de votre choix.