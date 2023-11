LÉTOURNEAU



Jeanne d'Arc (Jeannot) FortinÀ l'Institut Universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec, le 7 novembre dernier, est décédée, à l'âge de 88 ans, madame Jeanne d'Arc Fortin, épouse de feu Émile Létourneau. Elle était la fille de feu Léopold Fortin et de feu Isabelle Corrigan. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Patrick (Sylvie Langlois) et Isabelle (Simon Bernier) ; ses petits-enfants : Keven, Jason et Laurence ; ses arrière-petits-enfants : James et Dereck. Elle laisse également dans le deuil sa soeur Lilianne Fournel, ses neveux et nièces, cousins et cousines ainsi que d'autres parents et amis. La famille recevra les condoléances audès 9h.La famille tient à remercier le personnel soignant de la Résidence Jules-Verne ainsi que celui du 5e étage de l'Institut Universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation IUCPQ (https://iucpq.qc.ca/fr/fondation#) ou à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC (https://app-hsfdonation.heartandstroke.ca/?pagename=DMDonationForm& s_locale=fr_CA&s_fT=cont&s_pres=hsweb&s_cscid=hsweb_nav).