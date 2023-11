DUPONT, Jean-Yves



C'est avec chagrin que nous vous annonçons le décès de monsieur Jean-Yves Dupont, fondateur de La Société Immobilière Dupont, époux de feu madame Suzette Cloutier, fils de feu madame Lydia Bilodeau et de feu monsieur Hilaire Dupont. Il laisse derrière lui un patrimoine immobilier remarquable, qu'il a construit au fil des années grâce à son esprit visionnaire, son audace et sa ténacité. Il est décédé à l'hôpital du Saint-Sacrement de Québec, le 28 octobre 2023 à l'âge de 88 ans. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera à compter de 10 h pour recevoir les condoléances. Il laisse dans le deuil, ses enfants : feu Michel, Daniel, Jean et Johanne Dupont; ses petits-enfants : Alexandre, Eric, Antony, David et Romy Dupont; ses frères et soeurs : feu Fernande (feu Lorenzo Beaudoin), feu Fernand (feu Georgette Morin), feu Bertrand (feu Noëlla Fortin), feu Robert (feu Claire Bédard), Florence, Jacqueline (Rock Bolduc), Rock Émile (Normande Gagnon), feu Gabriel et feu Henri Paul Dupont; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant de l'Hôpital du Saint-Sacrement pour les bons soins prodigués.