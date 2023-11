LEMELIN, Céline



Au Centre d'hébergement de St-Raymond, le 14 octobre 2023, à l'âge de 89 ans, est décédée dame Céline Lemelin, épouse de feu monsieur Réal Paradis, fille de feu monsieur Oscar Lemelin et de feu dame Yvonne Tremblay. Elle demeurait à St Raymond. La famille recevra les condoléances en l'église de St-Raymondde 10h à 11h.La direction des funérailles a été confiée à la Coopérative funéraire de la Rive-Nord. Madame Lemelin laisse dans le deuil ses enfants : Yves (Josée Carrières), Pierre, Bernard, Diane (Rock Murry), François; ses petits-enfants : Alexandre (Isabelle Rodrigue) et Elisabeth (Antoine Thibault); son arrière-petite-fille : Laurence; son beau-frère : Clément Lavoie; sa belle-soeur : Hélène Laliberté; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD de St-Raymond pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Centraide Saguenay-Lac-St-Jean. https://centraidesaglac.ca/